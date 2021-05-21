21 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день чая, День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 21 мая

21 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 21 мая? Международный день чая, Международный день космоса. День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – в православном календаре. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 мая.

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Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) проводится под эгидой ООН с 2002 году с целью освещения роли культурного разнообразия.

проводится под эгидой ООН с 2002 году с целью освещения роли культурного разнообразия. Международный день космоса – был объявлен вне Земли, с борта орбитальной станции "Мир" в 1998 году.

– был объявлен вне Земли, с борта орбитальной станции "Мир" в 1998 году. Международный день чая (International Tea Day) – неофициальный праздник любителей и производителей этого напитка, проводимый дважды в год, 15 мая и 15 декабря, по инициативе Центра по Образованию и Общению с 2004 года.

Какой сегодня праздник

21 мая в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

В народе 21 мая почитался Иван Долгий. В этот день для крестьян было важно обратить внимание на природные приметы, чтобы посеять пшеницу и впоследствии получить хороший урожай.

Приметы на 21 мая

сеять пшеницу можно тогда, когда зацветет черемуха;

нельзя сеять пшеницу раньше дубового листа;

если на Ивана Долгого разделить свой хлеб с бедняком – к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 мая

1831 – впервые был опубликован "Украинский Альманахъ".

1892 – в Киеве произошел пуск первого в Российской империи электрического трамвая.

1904 – во Франции создана Международная федерация футбола (ФИФА).

1918 – в Киеве сформирован Украинский национально-государственный союз.

1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1921 – в Украине организована комиссия по ликвидации неграмотности.

Кто родился 21 мая

1844 – Анри Руссо, французский художник-примитивист.

1921 – Андрей Сахаров, советский физик, создатель водородной бомбы.

1929 – Борис Зайденберг, украинский актер.

1934 – Глеб Панфилов, советский кинорежиссер.

1949 – Любовь Полищук, советская актриса театра и кино.

1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.