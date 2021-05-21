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21 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 мая, 07:25

Ольга Козачок

Международный день чая, День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 21 мая

21 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 21 мая? Международный день чая, Международный день космоса. День апостола и евангелиста Иоанна Богослова – в православном календаре. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 мая.

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Какой сегодня праздник

21 мая в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

В народе 21 мая почитался Иван Долгий. В этот день для крестьян было важно обратить внимание на природные приметы, чтобы посеять пшеницу и впоследствии получить хороший урожай.

Приметы на 21 мая

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Кто родился 21 мая

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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