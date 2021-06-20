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20 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 июня, 07:25

Ольга Козачок

День Святой Троицы, День медика, День отца, День серфинга, День Wi-Fi – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июня.

20 июня: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник, 20 июня?День Святой Троицы – в православном и народном календаре, День медика, День отца. Именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июня.

Какой сегодня праздник

20 июня в православной церкви идет 8-е воскресенье после Пасхи и отмечается великий двунадесятый праздник Святой Троицы или Пятидесятница, который прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

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Также в этот день чтится память мученика Феодота Анкирского, преподобного Маркелиана, папы Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака, диаконов, Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, воинов, и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии, царевны, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

В народе 20 июня почитался Федот Страж. Считалось, что святой мог защитить от русалок, потому что они его боялись и не подплывали близко к берегу.

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Приметы на 20 июня

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