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2 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июня, 06:05

Ольга Козачок

Всемирный день бега – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 июня

2 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 2 июня? Всемирный день бега. День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия – в православном календаре. Тимофей Грядочник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июня.

Какой сегодня праздник

2 июня в православной церкви отмечается отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Чтится память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, мученика Аскалона. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

В народе 2 июня почитался Тимофей Грядочник. В этот период особое внимание уделялось огурцам.

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Приметы на 2 июня

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