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18 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 мая, 07:25

Ольга Козачок

Международный день музеев – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 мая

18 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 18 мая? Международный день музеев. День великомученицы Ирины, икона Божией Матери "Неупиваемая чаша" – в православном календаре. Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Ирина, Арина, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.

Какой сегодня праздник

18 мая в православной церкви чтится память великомученицы Ирины. Проводится празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

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В народе 18 мая почиталась Арина Капустница, которую также называли Рассадницей. Как видно из названия, в этот день в огороде высаживали рассаду капусты и огурцов.

Приметы на 18 мая

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