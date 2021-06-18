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18 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 июня, 07:25

Ольга Козачок

День устойчивой гастрономии, День пикника, День участкового офицера полиции в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 июня.

18 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 18 июня? День устойчивой гастрономии, День пикника, День паники, День участкового офицера полиции в Украине. День святого Дорофея – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Николай, Павел, Петр, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июня.

Какой сегодня праздник

18 июня в православной церкви отмечается отдание праздника Вознесения Господня. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Чтится память священномученика Дорофея, епископа Тирского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, отшельника Египетского, преподобного Дорофея, из обители аввы Серида. Празднуется Игоревская икона Божией Матери.

В народе 18 июня отмечался Дорофеев день. Считалось, что в этот период самые короткие ночи в году, которые называли воробьиными, а еще зацветает сон-трава.

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Приметы на 18 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 18 июня

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