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17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 апреля, 05:05

Ольга Козачок

День окружающей среды и День пожарной охраны Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 17 апреля

Какой сегодня праздник, 17 апреля? День пожарной охраны Украины, Международный день цирка. Похвала Пресвятой Богородицы, икона Божией Матери "Герондиса", день преподобного Иосифа – в православном календаре. Иосиф Песнопевец – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 апреля.

17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

17 апреля в православной церкви в субботу пятой седмицы Великого поста празднуется Похвала Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Иосифа песнописца, преподобного Георгия, в Малее, преподобного Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зосимы, мучениц Фервуфы, девы, сестры и рабыни ее. Празднуется икона Божией Матери, именуемая "Герондиса".

В народе 17 апреля почитался Иосиф Песнопевец. День назван так потому, что в этот период подавали голос журавли, которых считали борцами со злом и защитниками от нечистой силы. Также в этот день начинали петь сверчки.

Приметы на 17 апреля

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