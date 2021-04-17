17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День окружающей среды и День пожарной охраны Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 17 апреля

Какой сегодня праздник, 17 апреля? День пожарной охраны Украины, Международный день цирка. Похвала Пресвятой Богородицы, икона Божией Матери "Герондиса", день преподобного Иосифа – в православном календаре. Иосиф Песнопевец – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 апреля.

17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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День окружающей среды Украины – экологический праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года с целью привлечения граждан к благоустройству и озеленению территорий.

– экологический праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года с целью привлечения граждан к благоустройству и озеленению территорий. День пожарной охраны Украины – профессиональный праздник, который с 2013 года отмечается 17 апреля. Кроме того, украинские пожарные имеют и второй праздник в году – День спасателя, 17 сентября.

– профессиональный праздник, который с 2013 года отмечается 17 апреля. Кроме того, украинские пожарные имеют и второй праздник в году – День спасателя, 17 сентября. Международный день цирка (World Circus Day) – свой праздник ежегодно отмечают профессионалы и любители циркового искусства в третью субботу апреля. Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.

– свой праздник ежегодно отмечают профессионалы и любители циркового искусства в третью субботу апреля. Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day) приурочен ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и проводится ежегодно 17 апреля с целью привлечь внимание общества к проблемам людей, имеющих это сложное генетическое заболевание крови.

приурочен ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и проводится ежегодно 17 апреля с целью привлечь внимание общества к проблемам людей, имеющих это сложное генетическое заболевание крови. День кофе эспрессо – отмечают почитатели этого напитка. Изначально праздник возник в Италии, но вскоре распространился по всему миру.

Какой сегодня праздник

17 апреля в православной церкви в субботу пятой седмицы Великого поста празднуется Похвала Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Иосифа песнописца, преподобного Георгия, в Малее, преподобного Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зосимы, мучениц Фервуфы, девы, сестры и рабыни ее. Празднуется икона Божией Матери, именуемая "Герондиса".

В народе 17 апреля почитался Иосиф Песнопевец. День назван так потому, что в этот период подавали голос журавли, которых считали борцами со злом и защитниками от нечистой силы. Также в этот день начинали петь сверчки.

Приметы на 17 апреля

прилетели журавли – год поворачивает на лето;

если на ольхе много сережек – будет хороший урожай овса;

если листья на ольхе появились раньше березы – лето будет мокрым;

в этот день не стоит начинать новых дел.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 апреля

1492 – испанский мореплаватель Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

1610 – английский исследователь Генри Гудзон начал экспедицию, в которой он открыл Гудзонов залив.

1968 – в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".

1970 – в Киеве открыт дворец "Украина".

1991 – в Украинской ССР принят закон о реабилитации жертв политических репрессий.

Кто родился 17 апреля

1586 – Джон Форд, видный английский драматург.

1598 – Джованни Баттиста Риччоли, итальянский астроном и теолог, один из первых составителей карты Луны.

1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, политолог, сподвижник гетмана Скоропадского.

1959 – Шон Бин, британский актер.

1968 – Адам Маккей, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1972 – Дженнифер Гарнер, американская актриса и продюсер.

1974 – Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, модель, актриса, дизайнер.

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