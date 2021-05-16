Версія українською
$ 27,63
33,37

16 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 мая, 07:25

Ольга Козачок

Международный день света, Международный день мирного сосуществования – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 мая

16 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 16 мая? Международный день света, Международный день мирного сосуществования. День святых жен-мироносиц – в православном календаре. Мавра Рассадница – в народном календаре. Именины празднуют Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 мая.

Какой сегодня праздник

16 мая в православной церкви отмечается 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Чтится память праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, преподобного Петра, чудотворца, епископа аргосского, благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда, Киево-Печерской и Свенской.

Реклама

В народе почиталась Мавра Рассадница. В этот период высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами. Также день назывался Мавра Молочница, потому что люди замечали, что коровы начинали отъедаться на свежей зелени и давать больше молока.

Приметы на 16 мая

Интересные и важные события в Украине и мире 16 мая

Кто родился 16 мая

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Когда выпускной-2021 в Украине: как отметить праздник Последний звонок-2021 в Украине: дата и условия праздника Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году
праздники приметы этот день в истории

Реклама