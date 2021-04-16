16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день голоса, икона Божией Матери Неувядаемый цвет – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 апреля

Какой сегодня праздник, 16 апреля? Всемирный день голоса. День преподобного Никиты, празднование иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" – в православном календаре. Никита Водопол – в народном календаре. Именины празднуют: Никита, Мартин, Феодосия.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 апреля.

16 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Всемирный день голоса (World Voice Day) – необычный праздник, который посвящен феномену голоса и его роли в жизни людей, позволяющей общаться, выражать эмоции и чувства, радовать красотой звучания. День проводится с конца 1990-х годов по инициативе Американской Академии отоларингологии.

– необычный праздник, который посвящен феномену голоса и его роли в жизни людей, позволяющей общаться, выражать эмоции и чувства, радовать красотой звучания. День проводится с конца 1990-х годов по инициативе Американской Академии отоларингологии. День работника полиции отмечается в Армении.

отмечается в Армении. День первой конституции или День юриста празднует Болгария.

или празднует Болгария. День рождения королевы Маргрете чтится в Дании.

Какой сегодня праздник

16 апреля в православной церкви чтится память преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской, мученицы Феодосии, девы, преподобного Илирика, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Празднуется икона Божией Матери "Неувядаемый цвет".

В народе 16 апреля почитался Никита Водопол. Середина весны обычно сопровождалась большим разливом рек от растаявших снегов. Паводок мог принести много бед и затопить все, что попадалось ему на пути. Люди верили, что в это время просыпался водяной и всячески пытались его задобрить, угощая хлебом или кашей.

Приметы на 16 апреля

чтобы знать, насколько высоко поднимется вода, смотрели на высоту гнезда кулика;

крот не выроет нору ниже границы будущего разлива;

ветер после обеда – лето будет урожайным и дождливым;

дождь на Никиту – к плохой рыбалке;

нельзя ничего обещать в этот день.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 апреля

1632 – основана Киево-Могилянская академия.

1710 – Запорожским гетманом избран Филипп Орлик.

1912 – американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете.

1945 – в ходе Второй мировой войны началась Берлинская операция.

1964 – американка Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

1995 – начал действовать телефонный международный код 380, который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

2000 – на украинском референдуме была поддержана идея сокращения ВР, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

Кто родился 16 апреля

1841 – Христина Алчевская, украинский педагог, организатор народного образования.

1889 – Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист, композитор, продюсер.

1924 – Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер,

1944 – Деннис Рассел Дэвис, американский дирижер и пианист.

1947 – Джерри Рафферти, шотландский гитарист, певец, основатель группы Stealers Wheel.

1971 – Селена, американская певица, автор песен, модель, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.