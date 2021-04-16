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16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Всемирный день голоса, икона Божией Матери Неувядаемый цвет – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 апреля

Какой сегодня праздник, 16 апреля? Всемирный день голоса. День преподобного Никиты, празднование иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" – в православном календаре. Никита Водопол – в народном календаре. Именины празднуют: Никита, Мартин, Феодосия.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 апреля.

16 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

16 апреля в православной церкви чтится память преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской, мученицы Феодосии, девы, преподобного Илирика, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Празднуется икона Божией Матери "Неувядаемый цвет".

В народе 16 апреля почитался Никита Водопол. Середина весны обычно сопровождалась большим разливом рек от растаявших снегов. Паводок мог принести много бед и затопить все, что попадалось ему на пути. Люди верили, что в это время просыпался водяной и всячески пытались его задобрить, угощая хлебом или кашей.

Приметы на 16 апреля

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