14 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День памяти благоверной Тамары в Грузии – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 14 мая

14 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 14 мая? День памяти благоверной Тамары – в Грузии. День пророка Иеремии, празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость" – в православном календаре. Еремей Запашник – в народном календаре. Именины празднуют Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 мая.

Тамароба – в Грузии чтится память благоверной царицы Тамары Багратиони, которая правила в XII-XIII вв. и способствовала распространению христианства по всей Грузии, за что была причислена к лику святых.

– в Грузии чтится память благоверной царицы Тамары Багратиони, которая правила в XII-XIII вв. и способствовала распространению христианства по всей Грузии, за что была причислена к лику святых. Фестиваль тюльпанов в Канаде (The Canadian Tulip Festival) – в Оттаве проводится красивый праздник весны, который в 2021 году стартует 14 мая и продлится две недели. Однако в связи с карантинными ограничениями фестивальные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

– в Оттаве проводится красивый праздник весны, который в 2021 году стартует 14 мая и продлится две недели. Однако в связи с карантинными ограничениями фестивальные мероприятия пройдут в онлайн-формате. День Конституции празднуется в Республике Филиппины.

празднуется в Республике Филиппины. День интеграции отмечаются в Либерии.

Какой сегодня праздник

14 мая в православной церкви чтится память пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобномучеников Афонских: Евфимия, Игнатия и Акакия, преподобномученика Вата Персянина, благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование иконы Божией Матери, называемой "Нечаянная радость".

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В народе почитался Еремей Запашник. Наступало время активной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне в молитвах обращались за помощью к святом и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто ему молится.

Приметы на 14 мая

ясный день на Еремея – такая же погода будет и на уборку урожая;

на восход солнца небо чистое – лето будет жарким;

если погода испортилась – будущая зима будет суровой;

на Еремея муравьи суетятся – следующий месяц будет дождливым.

никому ничего нельзя давать в долг, иначе будет плохой урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 мая

1878 – в США запатентовано название "вазелин" как торговый знак.

1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.

1975 – киевское "Динамо" впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.

Кто родился 14 мая

1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.

1871 – Василий Стефаник, украинский писатель.

1944 – Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1969 – Кейт Бланшетт, австралийская актриса.

1952 – Роберт Земекис, американский кинорежиссер, продюсер.

1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы "Океан Эльзи".

1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.