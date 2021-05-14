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14 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 мая, 05:05

Ольга Козачок

День памяти благоверной Тамары в Грузии – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 14 мая

14 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 14 мая? День памяти благоверной Тамары – в Грузии. День пророка Иеремии, празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость" – в православном календаре. Еремей Запашник – в народном календаре. Именины празднуют Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 мая.

Какой сегодня праздник

14 мая в православной церкви чтится память пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобномучеников Афонских: Евфимия, Игнатия и Акакия, преподобномученика Вата Персянина, благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование иконы Божией Матери, называемой "Нечаянная радость".

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В народе почитался Еремей Запашник. Наступало время активной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне в молитвах обращались за помощью к святом и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто ему молится.

Приметы на 14 мая

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