13-летний сын Олега Скрипки спел вместе с ВВ: смотрите патриотичный клип

Группа Воплі Відоплясова и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный патриотический клип на песню "Ми ростем". Выход композиции приурочили к 12 апреля – Дню Украинского Скаута.

Напомним, что совсем недавно Олег Скрипка попал в скандал из-за легендарной песни "Два кольори".

В организации Пласт состоят все дети Скрипки. Собственно это видео и песня посвящены деятельности пластунов. Сам Олег написал музыку для "Ми ростем", а режиссером ролика выступила супруга Скрипки – Наталья.

В кадре показаны тренировки скаутов, Олег Скрипка, который скромно играет на гитаре, его поющий сын, а также старший сын Роман и дочери Олеся и Зоряна.

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"Ми ростем" авторы называют рок-гимном Пласта, который уже более 100 лет занимается культурным и патриотическим воспитанием детей.

Ранее Олег Скрипка признался, почему распался его первый брак с француженкой.