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11 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

11 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 11 апреля в истории

Какой сегодня день, 11 апреля? Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. День святого Кирилла – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 апреля.

11 апреля: какой сегодня день / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

11 апреля в православной церкви наступает 4-е воскресенье Великого поста. Чтится память преподобного Иоанна Лествичника, мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих, преподобного Иоанна, отшельника, святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

В народе 11 апреля почитался день Кирилла. Также день называли березовым, поскольку на этот период приходилось активное движение соков по дереву, который считался особо целебным. Люди ходили в рощу слушать деревья, определяли подходящее время, чтобы заготовить впрок березовый сок.

Приметы на 11 апреля

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