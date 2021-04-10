10 рецептов вкусного завтрака из яиц

В выходной завтрак получается особенно вкусным. Во-первых, есть настроение для того, чтобы его приготовить. Во-вторых, больше свободного времени для фантазии. Мы уже рассказывали, что итальянцы едят по утрам яичницу фриттату, а теперь предлагаем 10 вариантов блюд из яиц. Выбор достаточный, для того, чтобы сделать свой завтрак действительно вкусным.
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Скрэмбл с беконом
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт.
- Бекон – 150 г
- Масло сливочное – 50 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Отдельно пожарить бекон, отложить и накрыть, чтобы не остывал.
- Разбить все яйца и слегка перемешать. Важно, чтобы не осталось ни одного целого желтка.
- Разогреть на сковородке масло до появления пузырьков и шипения. Убрать сковородку с огня и подождать, пока шипение прекратится. Яйца должны попасть в масло горячее, но не кипящее.
- Вылить в сковородку яйца, ждать 30 секунд, посолить, поперчить.
- Аккуратно перемешать яичную массу до того, как она приобретет кремовую текстуру.
- Быстро переложить в заранее поставленную рядом тарелку.
Яичные корзиночки
Ингредиенты
- Яйцо – 5 шт.
- Шпинат – 200 г
- Лука – 50 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Брокколи – 1 головка
- Помидор – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Пармезан, чеддер – по 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Брокколи отварить измельчить, овощи мелко нарезать, посолить, поперчить.
- Взбить яйца до однородного состояния.
- В смазанной маслом форме для кексов положить смесь из овощей.
- Вылить взбитые яйца в каждую чашку для кексов, пока жидкость почти не достигнет вершины. Посыпать тертым сыром.
- Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Омлет со шпинатом, сладким вяленым помидором, луком порей и сыром
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт.
- Молоко 6 ст. л.
- Шпинат – 50 г
- Лук порей – 50 г
- Сыр – 60 г
- Салями – 100 г
- Вяленые помидоры – 5-6 шт.
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Яйца взбить венчиком с молоком до однородности. Сыр натереть, шпинат и лук мелко нарезать. Перец нарезать кубиками.
- Сковороду смазать сливочным маслом, разогреть.
- Налить половину яичной смеси, сверху положить лук. Затем вылить остальную смесь и выложить шпинат, сверху – колбасу, перец и тертый сыр.
- Накрыть второй половиной омлета и подержать несколько минут под крышкой.
- К омлету автор рецепта предлагает подавать шарики из маскарпоне и куриного паштета с кунжутом.
Омлет с сыром и помидорами
Ингредиенты
- Яйца – 5-6 шт.
- Ветчина – 100 г
- Сыр – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Щепотка соли
Способ приготовления
- Разделить яйца на желтки и белки, посолить и слегка взбить.
- На разогретую и смазанную слегка маслом сковороду налить тонкий слой белков, как только они немного схватятся, на одну сторону выложить ветчину.
- Накрыть второй половиной. На теперь свободную часть сковороды налить желтки, выложить помидор, порезанный кольцами, накрыть. Готовить пару минут.
- Сверху вылить смесь белка и тертого сыра. Жарить до готовности.
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Шакшука
Ингредиенты
- 2 ст. л. – оливкового масла
- 2 зуб. – чеснока
- по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
- 1 ч. л. – молотых семян тмина
- 4 шт. – яйца
- 400 г – консервированные или свежие помидоры
- лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
- Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
- Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
- Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
- Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.
Сэндвич "Крок-мадам"
Сэндвич "Крок-мадам" / Фото: Pinterest
Ингредиенты
- 6 ломтиков тостового хлеба
- 6 кусочков карбонада по размеру хлеба
- 80-100 г сыра грюйер
- 20 г дижонской горчицы
- Сливочное масло – по желанию
- 3 яйца
Для соуса бешамель
- 1–2 ст. л. муки
- 30 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 1/4 ч. л. мускатного ореха
Способ приготовления:
- Сыр натереть, свинину нарезать.
- Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра.
- Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка.
- Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался.
- Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом.
- Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C.
- Обжарить яйца до готовности.
- Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.
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Яичница с лососем и авокадо
Яичница с лососем и авокадо / Фото: Pinterest
Ингредиенты
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 свежих яйца
- 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
- Небольшой пучок рукколы
- 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
- Немного свежевыжатого лимонного сока
- Соль, молотый перец
Способ приготовления
- Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
- Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
- Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.
Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью
Ролл из омлета / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 большое яйцо
- 2 ст. л. нарезанного укропа
- 2 ст. л. молока
- 2 ломтика бекона
- 2 ст. л. сливочного сыра или мягкого творога
- 1/2 пучка шпината
Способ приготовления
- Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
- Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
- Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.
Яичница-болтунья по-средиземноморски
Скрэмбл по-средиземноморски / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 больших яйца
- 1/8 чайной ложки соли
- 1/2 ст. л. ложки оливкового масла
- Щепотка хлопьев красного перца
- 1/2 стакана листьев шпината
- Половинка вяленого помидора, мелко нарезанного
- 1 ч. л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца
- 1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи
- Свежемолотый черный перец
- Измельченная свежая петрушка
- Поджаренный хлеб – для подачи
Способ приготовления
- Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.
- Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.
- Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.
- Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".
- Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки.
- Подавать яичницу вместе с тостами.
Яйца "в облаке"
Яичница "в облаке" / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 4 яйца
- 1/4 стакана мелко натертого пармезана
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 220 °С. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом с помощью силиконовой кисточки.
- Разделите яйца на желтки и белки.
- Взбивайте белки в большой миске на высокой скорости, пока не образуются крепкие пики, около 2-3 минут.
- Добавьте мелко натертый сыр, перемешайте аккуратными движениями снизу вверх.
- Выложите белки на противень – сделайте четыре аккуратные горки с углублениями в центре.
- Запекайте в течение 3 минут, затем осторожно добавьте в каждую лунку по желтку. Посолите и готовьте еще 3 минуты.
- Аккуратно снимите лопаткой и подавайте на тостах, по желанию добавив зелень.
Здесь найдете рецепт омлета по-корейски.
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