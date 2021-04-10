10 рецептов вкусного завтрака из яиц

В выходной завтрак получается особенно вкусным. Во-первых, есть настроение для того, чтобы его приготовить. Во-вторых, больше свободного времени для фантазии. Мы уже рассказывали, что итальянцы едят по утрам яичницу фриттату, а теперь предлагаем 10 вариантов блюд из яиц. Выбор достаточный, для того, чтобы сделать свой завтрак действительно вкусным.

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Скрэмбл с беконом

Фото: скрэмбл с беконом

Ингредиенты

Яйца – 5 шт.

Бекон – 150 г

Масло сливочное – 50 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

Отдельно пожарить бекон, отложить и накрыть, чтобы не остывал. Разбить все яйца и слегка перемешать. Важно, чтобы не осталось ни одного целого желтка. Разогреть на сковородке масло до появления пузырьков и шипения. Убрать сковородку с огня и подождать, пока шипение прекратится. Яйца должны попасть в масло горячее, но не кипящее. Вылить в сковородку яйца, ждать 30 секунд, посолить, поперчить. Аккуратно перемешать яичную массу до того, как она приобретет кремовую текстуру. Быстро переложить в заранее поставленную рядом тарелку.

Яичные корзиночки

Фото: instagram.com/healthy_sweet_family/

Ингредиенты

Яйцо – 5 шт.

Шпинат – 200 г

Лука – 50 г

Болгарский перец – 1 шт.

Брокколи – 1 головка

Помидор – 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Пармезан, чеддер – по 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Брокколи отварить измельчить, овощи мелко нарезать, посолить, поперчить. Взбить яйца до однородного состояния. В смазанной маслом форме для кексов положить смесь из овощей. Вылить взбитые яйца в каждую чашку для кексов, пока жидкость почти не достигнет вершины. Посыпать тертым сыром. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Омлет со шпинатом, сладким вяленым помидором, луком порей и сыром

Фото: instagram.com/annazabayrachnaya/

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.

Молоко 6 ст. л.

Шпинат – 50 г

Лук порей – 50 г

Сыр – 60 г

Салями – 100 г

Вяленые помидоры – 5-6 шт.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Яйца взбить венчиком с молоком до однородности. Сыр натереть, шпинат и лук мелко нарезать. Перец нарезать кубиками. Сковороду смазать сливочным маслом, разогреть. Налить половину яичной смеси, сверху положить лук. Затем вылить остальную смесь и выложить шпинат, сверху – колбасу, перец и тертый сыр. Накрыть второй половиной омлета и подержать несколько минут под крышкой. К омлету автор рецепта предлагает подавать шарики из маскарпоне и куриного паштета с кунжутом.

Омлет с сыром и помидорами

Фото: instagram.com/dobra_strava_mlt/

Ингредиенты

Яйца – 5-6 шт.

Ветчина – 100 г

Сыр – 100 г

Помидор – 1 шт.

Щепотка соли

Способ приготовления

Разделить яйца на желтки и белки, посолить и слегка взбить. На разогретую и смазанную слегка маслом сковороду налить тонкий слой белков, как только они немного схватятся, на одну сторону выложить ветчину. Накрыть второй половиной. На теперь свободную часть сковороды налить желтки, выложить помидор, порезанный кольцами, накрыть. Готовить пару минут. Сверху вылить смесь белка и тертого сыра. Жарить до готовности.

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Шакшука

Фото: instagram.com/elle_nita/

Ингредиенты

2 ст. л. – оливкового масла

2 зуб. – чеснока

по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками

1 ч. л. – молотых семян тмина

4 шт. – яйца

400 г – консервированные или свежие помидоры

лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок. Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой. Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет. Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца. Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут. Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.

Сэндвич "Крок-мадам"

Сэндвич "Крок-мадам" / Фото: Pinterest

Ингредиенты

6 ломтиков тостового хлеба

6 кусочков карбонада по размеру хлеба

80-100 г сыра грюйер

20 г дижонской горчицы

Сливочное масло – по желанию

3 яйца

Для соуса бешамель

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1–2 ст. л. муки

30 г сливочного масла

300 мл молока

1/4 ч. л. мускатного ореха

Способ приготовления:

Сыр натереть, свинину нарезать. Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра. Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка. Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался. Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом. Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C. Обжарить яйца до готовности. Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.

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Яичница с лососем и авокадо

Яичница с лососем и авокадо / Фото: Pinterest

Ингредиенты

1 ст. л. растительного масла

2 свежих яйца

2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося

Небольшой пучок рукколы

1/4 авокадо, нарезанного кубиками

Немного свежевыжатого лимонного сока

Соль, молотый перец

Способ приготовления

Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца. Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.

Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью

Ролл из омлета / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 большое яйцо

2 ст. л. нарезанного укропа

2 ст. л. молока

2 ломтика бекона

2 ст. л. сливочного сыра или мягкого творога

1/2 пучка шпината

Способ приготовления

Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

Яичница-болтунья по-средиземноморски

Скрэмбл по-средиземноморски / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 больших яйца

1/8 чайной ложки соли

1/2 ст. л. ложки оливкового масла

Щепотка хлопьев красного перца

1/2 стакана листьев шпината

Половинка вяленого помидора, мелко нарезанного

1 ч. л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца

1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи

Свежемолотый черный перец

Измельченная свежая петрушка

Поджаренный хлеб – для подачи

Способ приготовления

Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки. Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая. Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая. Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся". Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.

Яйца "в облаке"

Яичница "в облаке" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 яйца

1/4 стакана мелко натертого пармезана

Соль

Растительное масло

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 °С. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом с помощью силиконовой кисточки. Разделите яйца на желтки и белки. Взбивайте белки в большой миске на высокой скорости, пока не образуются крепкие пики, около 2-3 минут. Добавьте мелко натертый сыр, перемешайте аккуратными движениями снизу вверх. Выложите белки на противень – сделайте четыре аккуратные горки с углублениями в центре. Запекайте в течение 3 минут, затем осторожно добавьте в каждую лунку по желтку. Посолите и готовьте еще 3 минуты. Аккуратно снимите лопаткой и подавайте на тостах, по желанию добавив зелень.

Здесь найдете рецепт омлета по-корейски.