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10 разнообразных блюд из индейки – от буженины до люля-кебаба

21 мая, 13:39

Ирина Маслова

Такая еда – не только вкусно, но и диетично

Фото: instagram.com/semenovairina8888/

Когда не хочется курицу, берите индейку. Специалисты говорят, что это мясо не просто диетично, оно еще и полезно. Мы рассказывали, что необычного можно приготовить из курицы, теперь узнаем, какие вариации приготовления могут быть с индейкой.

И если вам нужен необычный, но практичный подарок, ознакомьтесь с идеями из нашего майского календаря праздников.

Буженина из индейки

Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать специи с маслом и хорошо натереть мясо. Убрать в контейнер с крышкой на ночь в холодильник.
  2. Духовку включить на 230 градусов на 1 час (это необходимо для прогрева и поддержания нужной температуры).
  3. Мясу придать форму рулета и скрепить ниткой (шпагатом). Положить в форму для запекания, ничем не прикрывать.
  4. Запекать 15 минут при 230 градусах.
  5. Отключить, дверцу духовки не открывать около 8 часов. За это время мясо полностью приготовится и остынет.

Картофельный гратен с индейкой и грибами

Фото: instagram.com/_natasha.chernova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать картошку толщиной 0,5 см, сварить до готовности в подсоленной воде 15 минут.
  2. Филе нарезать тонкими слайсами. Обжарить на сильном огне около 7 минут.
  3. Нарезать шампиньоны и добавить к филе, жарить около 5 минут.
  4. Влить сливки, добавить муку, чтобы сливки не свернулись. Перемешать, огонь убавить на минимум. Готовить до загустения.
  5. Пергамент нарезать на квадраты, смазать сливочным маслом. Выложить картошку в один слой, сверху соус с индейкой и посыпать сыром.
  6. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут.

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Тушеная индейка с овощами

Тушеная индейка с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать.
  3. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой.
  4. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла.
  5. В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
  6. Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец.
  7. Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану.
  8. Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы.
  9. Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны.
  10. Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.

Люля-кебаб из индейки

Люля-кебаб в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
  2. Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
  3. Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
  4. Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
  5. Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль").
  6. Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.

Запеченная голень индейки в духовке

Голени индейки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем.
  3. Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут).
  4. Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить.
  5. Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 градусов и готовить еще около часа.
  6. Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.

Рубленные котлеты из индейки с кабачком и сыром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Индейку нарезать мелким кубиком. Добавить яйцо, затем тертый сыр и кабачок, отжатый от сока.
  2. Сформировать котлеты, жарить на среднем огне с двух сторон.
  3. Накрыть крышкой. Тушить до готовности.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Мясные рулетики с зеленью и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1,5 см.
  2. Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем.
  3. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке.
  4. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере.
  5. Выкладывать по 1-2 ч. л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками.
  6. Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.
  7. Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.

Полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром

Полпеттоне из индейки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для рулета

Для начинки

Способ приготовления

  1. Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке.
  2. В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности.
  3. На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру.
  4. Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 50 минут.
  5. Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Фрикадельки из индейки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Для соуса

Для фрикаделек

Способ приготовления

  1. Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
  2. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
  3. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
  4. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
  5. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
  6. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.
  7. Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

Индейка в духовке с ананасами, сыром и грибами

Индейка в духовке с ананасами и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3-4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
  2. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
  3. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса.
  4. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 минут при 180 градусов.

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