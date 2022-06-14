10 курьезных фото Дональда Трампа, идеально подходящих для мемов

10 курьезных фото Дональда Трампа / Фото: Коллаж: Сегодня

Дональд Трамп 14 июня отмечает 76-летие. Покажем 10 самых смешных фото 45-го президента США, которого называют человек-эмоция. Его снимки – идеальный "холст" для мемов, без слов описывающие жизненные ситуации – смотрите. Поднимут настроение не менее предыдущей подборки курьезов о Елизавете II. Кстати, у них с Трампом есть общие фото.

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Дональд Трамп 14 июня отмечает 76-летие. Покажем 10 самых смешных фото 45-го президента США, которого называют человек-эмоция. Его снимки – идеальный "холст" для мемов, без слов описывающие жизненные ситуации – смотрите. Поднимут настроение не менее предыдущей подборки курьезов о Елизавете II. Кстати, у них с Трампом есть общие фото.

Смотрите также: 10 курьезных фото кошек, празднующих день рождения.