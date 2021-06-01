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1 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 июня, 06:05

Ольга Козачок

День защиты детей, Всемирный день родителей, первый день лета – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 1 июня

1 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 июня? День защиты детей, Всемирный день родителей, Первый день лета. Память святого Патрикия – в православном календаре. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июня.

Какой сегодня праздник

1 июня в православной церкви чтится память священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена, Мученика Калуфа Египтянина, преподобного Иоанна, епископа Готского.

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В народе 1 июня почитался Иван Долгий. В этот день крестьяне произносили заговоры, чтобы защитить посевы от непогоды, вредителей и дурного глаза.

Приметы на 1 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 1 июня

Кто родился 1 июня

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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